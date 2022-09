Da Napoli al Salento per uccidere la ex: ergastolo confermato in appello (Di giovedì 22 settembre 2022) I giudici della Corte d'Assise d'appello di Lecce hanno confermato la condanna all'ergastolo per Salvatore Carfora, il 39enne di Torre Annunziata che il primo febbraio 2021 uccise... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 settembre 2022) I giudici della Corte d'Assise d'di Lecce hannola condanna all'per Salvatore Carfora, il 39enne di Torre Annunziata che il primo febbraio 2021 uccise...

