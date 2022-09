Conte “Grillo? Suo contributo non si vede, ma tra di noi c'è intesa” (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il lavoro di Grillo non si vede ma molti degli spunti del nostro programma sono stati sollecitati da Grillo e dal confronto e dialogo tra noi”. Lo afferma il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital. “Non c'è un'esposizione personale ma c'è una grande intesa e un grande contributo”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il lavoro dinon sima molti degli spunti del nostro programma sono stati sollecitati dae dal confronto e dialogo tra noi”. Lo afferma il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital. “Non c'è un'esposizione personale ma c'è una grandee un grande”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

