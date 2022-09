Borse tutte in rosso dopo la Fed. Yen ai minimi dal 1998 (Di giovedì 22 settembre 2022) Hong Kong sui minimi dal 2011 dopo l'aumento dei i tassi di 75 punti base. Altra giornata clou per le banche centrali: attesa per il bollettino Bce, le decisioni della Bank of England, della Banca nazionale svizzera e della Norges Bank. La Banca del Giappone conferma la politica monetaria ultra-accomodante Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 22 settembre 2022) Hong Kong suidal 2011l'aumento dei i tassi di 75 punti base. Altra giornata clou per le banche centrali: attesa per il bollettino Bce, le decisioni della Bank of England, della Banca nazionale svizzera e della Norges Bank. La Banca del Giappone conferma la politica monetaria ultra-accomodante

