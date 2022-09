Anna Tatangelo | la scollatura è enorme | zoomano tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 22 settembre 2022)sa esattamente come mandare fuori di testa i suoi fan; impossibile resistere di fronte ad una donna così bella. Iniziamo, per ovvi motivi, dall’aspetto sentimentale e da questo punto di vista non possiamo non menzionare la relazione cheha avuto con Gigi D’Alessio. Una storia molto importante e che è durata diversi anni; agli inizi, però, non mancarono i problemi per due diverse difficoltà. Andiamo a vedere di cosa si stiamo parlando. InstagramDue difficoltà abbiamo detto; la prima era legata al fatto che Gigi D’Alessio, quando conobbe, era già spostato e aveva addirittura tre figli. La seconda, invece, era di natura anagrafica dal momento che tra i due ci passano ben venti anni di differenza. Entrambi i “problemi”, però, non hanno mai rappresentato un grande ...