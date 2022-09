YKO | “Le ideologie non devono governarci”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 21 settembre 2022) La musica di YKO è uno straordinario compendio di folk irlandese, country e rock. Omogenei e dal forte impatto emotivo, i brani di questo ragazzo campano vanno oltre le tipiche classificazioni di genere. YKO: cosa vogliono dire queste tre lettere? “Era il modo in cui mi chiamava la mia nipotina quand’era piccola. Mi chiamava zio YKO e ho avuto l’idea di trasformare questo soprannome simpatico e romantico in un nome d’arte”. E io che credevo avesse a che fare con la cultura giapponese. “Anche se la cultura giapponese a me piace tantissimo, in questo caso le due cose non sono legate. Si tratta solo di un tributo romantico a mia nipote”. Con la tua vecchia band, i Fall Has Come, hai calcato parecchi palchi europei nel 2015. Avete aperto per band come Evanescence e Disturbed, ma prima? Qual è il percorso che vi ha portati a raggiungere questi risultati? “Il percorso è ...