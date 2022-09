Un top manager su 2 ha scelto l'automazione per fronteggiare la crisi (Di mercoledì 21 settembre 2022) AGI - Per fronteggiare l'instabilità delle catene di approvvigionamento (in gergo tecnico supply chain) e migliorare la sostenibilità delle industrie produttive, quasi un Chief Supply Chain Officer (il top manager che in un'azienda si occupa della supply chain, anche CSCO) su due (il 47%) ha dichiarato di aver introdotto nuove tecnologie di automazione negli ultimi due anni. È quanto emerge da uno studio dell'IBM Institute for Business Value, che ha intervistato 1500 tra Chief Supply Chain Officer e Chief Operating Officer (il COO è il responsabile della gestione operativa di un'impresa) di 35 Paesi e 24 settori industriali. In particolare dall'analisi è emerso che queste figure manageriali hanno dichiarato di aver scelto l'automazione perché è un approccio che può aggiungere ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 settembre 2022) AGI - Perl'instabilità delle catene di approvvigionamento (in gergo tecnico supply chain) e migliorare la sostenibilità delle industrie produttive, quasi un Chief Supply Chain Officer (il topche in un'azienda si occupa della supply chain, anche CSCO) su due (il 47%) ha dichiarato di aver introdotto nuove tecnologie dinegli ultimi due anni. È quanto emerge da uno studio dell'IBM Institute for Business Value, che ha intervistato 1500 tra Chief Supply Chain Officer e Chief Operating Officer (il COO è il responsabile della gestione operativa di un'impresa) di 35 Paesi e 24 settori industriali. In particolare dall'analisi è emerso che queste figureiali hanno dichiarato di averl'perché è un approccio che può aggiungere ...

