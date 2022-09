Ucraina | Borsa Mosca soffre ancora dopo discorso Putin | principali titoli fino a -10%

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - Nuova seduta di forti ribassi per ladiildel presidente russo Vladimirche ha annunciato la mobilitazione parziale e si è impegnato a sostenere i referendum per l'annessione di alcune regioni ucraine. Se ieri l'indice principale Moex, aveva chiuso a -8,8%, nella peggiore seduta dall'attacco a Kiev, oggi ha aperto in picchiata arrivando a sfiorare -10% e quota 2000 punti per poi recuperare parzialmente: al momento l'indice è intorno a -2%, a 2180 punti. Ma per alcuniil calo è più forte: il sito Yandex è arrivato a perdere quasi il 14% mentre Lukoil è scesaa -10,50 e Gazproma -9,60%. Male anche ibancari.

