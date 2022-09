Papa Francesco: 'Chi pensa alle armi nucleari è un pazzo, nel mondo progresso e regresso si intrecciano' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Papa Francesco lancia ancora il suo appello alla Pace e lo fa da Piazza San Pietro, dove ha tenuto l'udienza generale dopo il suo viaggio in Kazakhstan. Viviamo 'in un mondo nel quale progresso e ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 settembre 2022)lancia ancora il suo appello alla Pace e lo fa da Piazza San Pietro, dove ha tenuto l'udienza generale dopo il suo viaggio in Kazakhstan. Viviamo 'in unnel qualee ...

