Lazio, Lotito: “A molti da fastidio che Immobile sia alla Lazio” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lotito Immobile- Tempo di nazionale per le squadre di Serie A che, avranno pochi giocatori a disposizione per gli allenamenti odierni. La Lazio ha terminato il primo tour de force in campionato da terza in classifica, dopo un buon inizio in Serie A. Oggi il presidente dei Biancocelesti, Claudio Lotito, è intervenuto ai microfoni di Leggo parlando della sua Lazio in generale. Ecco di seguito, le parole del patron Biancoceleste: Sull’addio di Inzaghi: “Dopo l’uscita di scena di Simone Inzaghi, per certi versi improvvisa e inattesa, abbiamo scelto un allenatore in linea con le ambizioni di questo club. Non, dunque, un mister di transizione, ma uno in grado di far partire subito un progetto nuovo, che puntasse sui giovani e al miglioramento della rosa. Ho valutato tanti ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 21 settembre 2022)- Tempo di nazionale per le squadre di Serie A che, avranno pochi giocatori a disposizione per gli allenamenti odierni. Laha terminato il primo tour de force in campionato da terza in classifica, dopo un buon inizio in Serie A. Oggi il presidente dei Biancocelesti, Claudio, è intervenuto ai microfoni di Leggo parlando della suain generale. Ecco di seguito, le parole del patron Biancoceleste: Sull’addio di Inzaghi: “Dopo l’uscita di scena di Simone Inzaghi, per certi versi improvvisa e inattesa, abbiamo scelto un allenatore in linea con le ambizioni di questo club. Non, dunque, un mister di transizione, ma uno in grado di far partire subito un progetto nuovo, che puntasse sui giovani e al miglioramento della rosa. Ho valutato tanti ...

ilfoglio_it : La campagna show del presidente della Lazio Claudio Lotito, candidato al Senato in un territorio in forte crisi com… - zazoomblog : Lazio: Lotito al lavoro per il rinnovo di Milinkovic ma Kezman vuole aspettare il Mondiale - #Lazio: #Lotito… - sportli26181512 : Lazio, Lotito al lavoro per il rinnovo di Milinkovic. Ma Kezman vuole aspettare il Mondiale: Manovre per il futuro… - LALAZIOMIA : Lazio, Lotito al lavoro per il rinnovo di Milinkovic. Ma Kezman vuole aspettare il Mondiale - GaddiMarco : @GBorzillo Il coraggio non si compra al supermercato, il nostro Mister è un pauroso e debole, inadeguato ad allenar… -