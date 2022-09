Elezioni 2022, Rifondazione Comunista querela Mollicone di FdI (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “Comunichiamo agli organi d’informazione che abbiamo presentato una denuncia-querela nei confronti dell’onorevole Mollicone di Fratelli d’Italia che lo scorso 14 settembre, nel corso della trasmissione ‘L’aria che tira’ su La7, ha affermato che ‘Rifondazione Comunista oltre il 1991 è stata finanziata dall’Unione Sovietica e dai suoi eredi’. Le affermazioni di Mollicone attraverso il mezzo televisivo, palesemente false, rappresentano una vera e propria diffamazione, gravemente lesiva della reputazione del nostro partito, soprattutto perchè inserita nella polemica di queste settimane su presunti finanziamenti da parte della Federazione Russa a partiti italiani e europei”. Così in una nota Maurizio Acerbo, segretario nazionale, e Vito Meloni, tesoriere del Partito della ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “Comunichiamo agli organi d’informazione che abbiamo presentato una denuncia-nei confronti dell’onorevoledi Fratelli d’Italia che lo scorso 14 settembre, nel corso della trasmissione ‘L’aria che tira’ su La7, ha affermato che ‘oltre il 1991 è stata finanziata dall’Unione Sovietica e dai suoi eredi’. Le affermazioni diattraverso il mezzo televisivo, palesemente false, rappresentano una vera e propria diffamazione, gravemente lesiva della reputazione del nostro partito, soprattutto perchè inserita nella polemica di queste settimane su presunti finanziamenti da parte della Federazione Russa a partiti italiani e europei”. Così in una nota Maurizio Acerbo, segretario nazionale, e Vito Meloni, tesoriere del Partito della ...

