Aism, in piazza con 2 mln di mele per lotta alla sclerosi multipla (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Sabato 1 e domenica 2 ottobre molte piazze si coloreranno di rosso, giallo e verde con le mele di Aism che 14mila volontari distribuiranno in tutta Italia. Due milioni di gustose mele di tre qualità diverse (Grannysmith, Golden e Noared) raccolte in sacchetti da 1,8 kg si potranno avere a fronte di una donazione minima di 10 euro. L'iniziativa ritornerà in piazza anche il 4 ottobre per la giornata del dono, festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, istituita per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà. (VIDEO) "La Mela di Aism" è l'evento di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi promosso dall'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) con il patrocinio della Fondazione pubblicità

