“Tutta un’altra SMA”: la campagna sull’atrofia muscolare spinale che usa l’arma del sorriso (Di martedì 20 settembre 2022) Un video, ironico ma significativo, realizzato senza attori famosi o grandi nomi di vip, ma che mette in primo piano le famiglie. E che racconta “Tutta un’altra SMA“. È questo il nome della campagna promossa dall’associazione Famiglie SMA, da oltre 20 anni al fianco delle persone con atrofia muscolare spinale. Dal 18 settembre al 9 ottobre l’iniziativa mira a raccogliere donazioni per sostenere lo screening neonatale e la vita indipendente di coloro che sono colpiti da questa patologia genetica rara, che ogni anno colpisce in Italia circa 40-50 bambini. Nelle principali piazze italiane, invece, l’associazione sarà presente il 1° e 2 ottobre, dove metterà in vendita anche la “SMAglietta”, una t-shirt con il logo di Famiglie SMA. ?? “Tutta un’altra SMA” Uno dei ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 20 settembre 2022) Un video, ironico ma significativo, realizzato senza attori famosi o grandi nomi di vip, ma che mette in primo piano le famiglie. E che racconta “SMA“. È questo il nome dellapromossa dall’associazione Famiglie SMA, da oltre 20 anni al fianco delle persone con atrofia. Dal 18 settembre al 9 ottobre l’iniziativa mira a raccogliere donazioni per sostenere lo screening neonatale e la vita indipendente di coloro che sono colpiti da questa patologia genetica rara, che ogni anno colpisce in Italia circa 40-50 bambini. Nelle principali piazze italiane, invece, l’associazione sarà presente il 1° e 2 ottobre, dove metterà in vendita anche la “SMAglietta”, una t-shirt con il logo di Famiglie SMA. ?? “SMA” Uno dei ...

semprelibri : RT @LucaAragn3: La Bellezza è l'unica cosa contro cui la forza del tempo sia vana. Le filosofie si disgregano come la sabbia, le credenze s… - guastellae : RT @LucaAragn3: La Bellezza è l'unica cosa contro cui la forza del tempo sia vana. Le filosofie si disgregano come la sabbia, le credenze s… - richardmelody5 : @DarkSideOfSynth @mendeiev Da dietro uno schermo e una tastiera si fanno e si vincono tutte le guerre. Poi c'è la v… - Alice70A : RT @LucaAragn3: La Bellezza è l'unica cosa contro cui la forza del tempo sia vana. Le filosofie si disgregano come la sabbia, le credenze s… - epopto : @B3eciYBRzgeWcqC @SMaurizi con questa altra entrata. Possono quasi fare quello che fa una famiglia normale così, ma… -