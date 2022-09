Traffico Roma del 20-09-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 settembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità tra Castel de’ ceveri il raccordo code sulla A24 tra il raccordo la tangenziale è sempre nella zona Nord di abilità rallentata in via di Torrevecchia & via Trionfale Cudi in via di Boccea lentamente in via dei Prati Fiscali aSud per lavori da stamattina è chiusa la via del mare tra via della gente salinatoria è l’ingresso del Sotto via di Aciliaintenso Anche sulla Pontina direzione Eur tra l’incrocio Castelno Trigoria è l’incrocio Tor de’ Cenci In collaborazione con Luce Verde infomobilità