Smart working 2022: niente accordo, proroga fragili. Tutte le novità (Di martedì 20 settembre 2022) Lo scorso 13 settembre il Senato della Repubblica ha approvato l’atto numero 2685 contenente il Disegno di legge di conversione del Decreto cosiddetto “Aiuti-bis” (D.L. 9 agosto 2022 numero 115) recante “misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Tra le modifiche apportate in sede di conversione figura l’estensione, fino al 31 dicembre 2022, di una serie di misure in tema di lavoro agile o Smart-working. Si prevede, in particolare, la proroga sino alla fine dell’anno della possibilità di ricorrere al lavoro a distanza “semplificato”, in cui non è obbligatoria la stipula di un accordo tra azienda e dipendente, nonché dell’accesso allo Smart-working per lavoratori cosiddetti “fragili” e ... Leggi su leggioggi (Di martedì 20 settembre 2022) Lo scorso 13 settembre il Senato della Repubblica ha approvato l’atto numero 2685 contenente il Disegno di legge di conversione del Decreto cosiddetto “Aiuti-bis” (D.L. 9 agostonumero 115) recante “misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Tra le modifiche apportate in sede di conversione figura l’estensione, fino al 31 dicembre, di una serie di misure in tema di lavoro agile o. Si prevede, in particolare, lasino alla fine dell’anno della possibilità di ricorrere al lavoro a distanza “semplificato”, in cui non è obbligatoria la stipula di untra azienda e dipendente, nonché dell’accesso alloper lavoratori cosiddetti “” e ...

Agenzia_Ansa : Terminato o ridotto notevolmente lo smart working in base ai diversi accordi aziendali, i vecchi nodi del lavoro go… - Uther_Raffaele : Dopo la grande performance di ieri 0 coperti a pranzo ed 1 asporto causa assenza totale del bacino di utenza per sm… - maraferrara1 : @enzoben43 Perché gli italiani ormai dopo chiusure estenuanti,green pass con obbligo vaccinale,sospensioni da stipe… - respirocalum : Fino a luglio non era così piene, pls aziende mantenete lo Smart working - FranDavaBtrk117 : RT @capharlock75: @Agenzia_Ansa A conti fatti tornare in ufficio mi costa sui 300€ al mese tra treno e auto. Smart working tutta la vita co… -