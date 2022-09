Serie A, i numeri dopo 7 giornate: domina il Napoli (Di martedì 20 settembre 2022) Una prima parte di Serie A sorprendente per il Napoli, con una crescita dalle proporzioni inaspettate alla 7° giornata del campionato. Giunto il momento dei bilanci per la massima divisione professionistica, anche in vista della pausa per le Nazionali, i numeri vedono nettamente dominare la squadra partenopea. Particolarmente interessanti le dinamiche in vetta alla classifica, con le grandi squadre inevitabilmente penalizzate dall’impegno in Europa. Lo stesso Milan, prima in cima alle altre, ha così dovuto cedere il suo primato dopo la sconfitta 1-2 nello scontro diretto con il Napoli. Al comando risultano così essere adesso i partenopei, con il team rossonero indietro di 5 lunghezze. Un bilancio non del tutto positivo neanche per l’Inter, dopo la sconfitta con ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 settembre 2022) Una prima parte diA sorprendente per il, con una crescita dalle proporzioni inaspettate alla 7° giornata del campionato. Giunto il momento dei bilanci per la massima divisione professionistica, anche in vista della pausa per le Nazionali, ivedono nettamentere la squadra partenopea. Particolarmente interessanti le dinamiche in vetta alla classifica, con le grandi squadre inevitabilmente penalizzate dall’impegno in Europa. Lo stesso Milan, prima in cima alle altre, ha così dovuto cedere il suo primatola sconfitta 1-2 nello scontro diretto con il. Al comando risultano così essere adesso i partenopei, con il team rossonero indietro di 5 lunghezze. Un bilancio non del tutto positivo neanche per l’Inter,la sconfitta con ...

EnricoTurcato : Più sconfitte (3) che vittorie (2) in nove partite giocate di tutte le competizioni. 9 gol subiti in 9 gare. Tre… - Digestivo8 : @LaStampa Effettivamente proprio i soldi delle Marche stanno andando in RdC. Non fa una piega. Sono proprio quei numeri di serie... - infoitsport : Napoli primo in Serie A e girone A di CL: diamo, insieme, “i numeri”! - 1981Gabriele : #SerieA #AsRoma - I numeri confermano una sensazione che era netta già dalle prime gare di questa stagione: abbiamo… - serieApallone : Sampdoria, disastro Giampaolo: i numeri non lasciano dubbi: La Sampdoria arriva alla prima sosta sta...... leggi d… -