San Gregorio Armeno, scoppia un incendio nella via dei presepi di Napoli

Fiamme a San Gregorio Armeno, nella famosissima via dei presepi di Napoli in un palazzo usato come rifugio e deposito Paura nella notte a Napoli nella strada dei presepi, in via San Gregorio Armeno, improvvisamente è scoppiato un incendio all'interno di un palazzo semi abbandonato. La nube di fumo si è innalzata in poco tempo, era possibile vederla anche a distanza di alcuni metri. In seguito alla segnalazione sul posto sono subito intervenuti nella mattinata di oggi i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme ed evitare ulteriori e più gravi danni.

