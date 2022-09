Raw 19 09 2022 The offer for AJ

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 20 settembre 2022) Bentornati ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Sap Center di San Jose in California. Lo show inizia con il match valevole per lo US Championship ta Bobby Lashley e Seth Rollins. US Title Match: Bobby Lashley (c) vs. Seth Rollins (4 / 5) L’opener della puntata, Bobby Lashley ha messo in palio il suo US Championship contro Seth Rollins. Una buona occasione per lo sfidante per tornare ad avere un titolo alla vita. La potenza del campione contro l’astuzia di Rollins. Un ottimo livello tra di loro sul ring, senza ombra di dubbio, dove lo sfidante ha provato di tutto per prendersi la vittoria. Quando nel finale sembrava essere a un passo da andare a segno con la sua Stomp, Riddle arrivando sulla rampa ha dato l’occasione al campione di connettere con la Spear e prendersi così la vittoria e conferma titolata. Vincitore: Bobby Lashley Le ...