Pagamento pensioni ottobre 2022: le date comunicate dall'Inps (Di martedì 20 settembre 2022) L'Inps ha annunciato ufficialmente le date di Pagamento pensioni per il mese di ottobre 2022 per chi ritira l'assegno presso gli uffici postali. Per chi ha scelto invece l'accredito automatico, la data è quella di lunedì 3 ottobre 2022. Come nei mesi precedenti, prosegue lo scaglionamento dei pensionati (ripartiti per iniziale del cognome) per il ritiro della pensione agli sportelli, al fine di garantire una maggiore sicurezza contro truffe e furti. Questo mese, chi ha l'accredito sul conto bancario, potrà ritirare lunedì 3 ottobre, che è il primo giorno bancabile del mese, essendo il 1° un sabato. Calendario Inps Pagamento pensioni ottobre 2022 Ecco le date ...

