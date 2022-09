Il settore turistico in Cina e gli effetti delle restrizioni "Zero COVID" (Di martedì 20 settembre 2022) Mentre il mondo sta progressivamente tornando alla normalità pre COVID, la Cina sta continuando la politica della tolleranza Zero imponendo ancora molteplici lockdown e stringenti procedure di quarantena per chi viaggia dall’ estero e persino per chi si muove tra una città e l’altra del paese, con effetti negativi sull’economia ed ancor di più sul settore del turismo. Il turismo cinese ha avuto un crollo dall’inizio della pandemia nel 2020, con entrate domestiche nel settore dimezzate rispetto all’anno precedente in base alle statistiche del Ministero del turismo. I dati relativi al primo semestre di quest’anno hanno rivelato un calo del 28% circa rispetto allo stesso periodo del 2021. La Cina ha inoltre dovuto far fronte a diversi focolai di varia gravità in tutto il ... Leggi su panorama (Di martedì 20 settembre 2022) Mentre il mondo sta progressivamente tornando alla normalità pre, lasta continuando la politica della tolleranzaimponendo ancora molteplici lockdown e stringenti procedure di quarantena per chi viaggia dall’ estero e persino per chi si muove tra una città e l’altra del paese, connegativi sull’economia ed ancor di più suldel turismo. Il turismo cinese ha avuto un crollo dall’inizio della pandemia nel 2020, con entrate domestiche neldimezzate rispetto all’anno precedente in base alle statistiche del Ministero del turismo. I dati relativi al primo semestre di quest’anno hanno rivelato un calo del 28% circa rispetto allo stesso periodo del 2021. Laha inoltre dovuto far fronte a diversi focolai di varia gravità in tutto il ...

glooit : Il settore turistico in Cina e gli effetti delle restrizioni 'Zero COVID' leggi su Gloo - news_ravenna : Elezioni politiche, il Terzo Polo apre un confronto per il settore turistico-balneare - algablu : RT @altreconomia: A Viserbella, una delle frazioni di Rimini, la cooperativa Pixel assicura una soluzione abitativa dignitosa ai lavoratori… - Roberto_Sedda : RT @altreconomia: A Viserbella, una delle frazioni di Rimini, la cooperativa Pixel assicura una soluzione abitativa dignitosa ai lavoratori… - valentina_ci_75 : RT @altreconomia: A Viserbella, una delle frazioni di Rimini, la cooperativa Pixel assicura una soluzione abitativa dignitosa ai lavoratori… -