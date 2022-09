Idea Premier: stop replay in FA Cup e rivoluzione Coppa di Lega (Di martedì 20 settembre 2022) La Premier League pensa ad una rivoluzione: dall’eliminazione dei replay della FA Cup, alle modifiche radicali della Coppa di Lega, fino alla riforma del paracadute. Sono alcune delle proposte che fanno parte del “New Deal for Football” e che saranno discusse nell’assemblea degli azionisti della Premier League in programma domani – mercoledì 21 settembre. Stando L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 settembre 2022) LaLeague pensa ad una: dall’eliminazione deidella FA Cup, alle modifiche radicali delladi, fino alla riforma del paracadute. Sono alcune delle proposte che fanno parte del “New Deal for Football” e che saranno discusse nell’assemblea degli azionisti dellaLeague in programma domani – mercoledì 21 settembre. Stando L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

