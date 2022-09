Da Tuchel a Pochettino fino a Stankovic e Ranieri: gli allenatori in attesa di una chiamata (Di martedì 20 settembre 2022) Juve e Inter sono chiamate alla svolta, in caso contrario potrebbe essere un cambio in panchina: Tuchel, Pochettino e non solo. Tutti gli allenatori svincolati Juve e Inter sono chiamate alla svolta, in caso contrario potrebbe essere un cambio in panchina: Tuchel, Pochettino e non solo. Tutti gli allenatori svincolati. L’ex Chelsea e Psg sono i due nomi più suggestivi ma anche quelli più costosi che al momento restano soltanto nelle idee. Tra gli esperti girovaghi troviamo Benitez, Blanc e Ranieri. Infine i nomi alla portata potrebbero essere due ex bandiere: Sousa, ex Juventus, e Stankovic ex Inter: due allenatori low cost, ora liberi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Juve e Inter sono chiamate alla svolta, in caso contrario potrebbe essere un cambio in panchina:e non solo. Tutti glisvincolati Juve e Inter sono chiamate alla svolta, in caso contrario potrebbe essere un cambio in panchina:e non solo. Tutti glisvincolati. L’ex Chelsea e Psg sono i due nomi più suggestivi ma anche quelli più costosi che al momento restano soltanto nelle idee. Tra gli esperti girovaghi troviamo Benitez, Blanc e. Infine i nomi alla portata potrebbero essere due ex bandiere: Sousa, ex Juventus, eex Inter: duelow cost, ora liberi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

