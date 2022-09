Chicory | A Colorful Tale è ora disponibile su PlayStation Plus Extra e Premium

(Di martedì 20 settembre 2022) FINJI (TUNIC, Night in the Woods, Overland e Wilmot’s Warehouse), in collaborazione con Sony, ha annunciato che il suo gioco di avventura vincitore del BAFTA,: A, è orasucome parte dei giochi del mese e del catalogo giochiper settembre. Il gioco è giàsu Nintendo Switch,4, Microsoft Windows, macOS,5 e Mac OS. Sviluppato da Greg Lobanov (Wandersong) e con la colonna sonora originale realizzata dalla pluripremiata compositrice Lena Raine (Celeste, Guild Wars 2),: Afa sì ...

... giochi gratis di settembre 2022 Deathloop - PS5 Assassin's Creed Origins - PS4 Watch Dogs 2 - PS4 Dragon Ball Xenoverse 2 - PS4 Spiritfarer: Farewell Edition - PS4: ATale - PS4 ...... Alex Kidd in Miracle World DX (PS4 and PS5, added September 20th, 2022) Assassin's Creed Oranges (PS4, added September 20th, 2022): ATale (PS4, added September 20th, 2022) ...I nuovi giochi di settembre 2022 dei cataloghi PlayStation Plus Extra e Premium sono disponibili da oggi per gli abbonati, vediamo di che si tratta.. Ricordiamo che da oggi, 20 settembre 2022, sono ...Il 20 settembre gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium possono giocare con ben 17 nuovi giochi. Red Dead Redemption 2 viene rimosso da PS Plus.