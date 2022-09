Addio a Guido Giacconi, riferimento per la comunità imprenditoriale in Cina (Di martedì 20 settembre 2022) La comunità imprenditoriale italiana ed europea in Cina piange la morte di Guido Giacconi, ingegnere, imprenditore e consulente scomparso improvvisamente il 17 settembre durante una visita in Italia. Nella lunga attività svolta nella Repubblica popolare, Giacconi, presidente di In3Act, “era diventato un pilastro della comunità italiana a Pechino”, ha commentato l’ambasciatore Luca Ferrari, rimarcando l’apprezzamento per “le sue intuizioni e i suoi sforzi per incanalare la voce delle aziende europee alle autorità cinesi”. Giacconi, marchigiano d’origine, era stato vice presidente nella Camera di commercio italiana in Cina (2018-2020) e dal 2021 aveva assunto il ruolo di vice presidente della Camera di commercio europea in ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) Laitaliana ed europea inpiange la morte di, ingegnere, imprenditore e consulente scomparso improvvisamente il 17 settembre durante una visita in Italia. Nella lunga attività svolta nella Repubblica popolare,, presidente di In3Act, “era diventato un pilastro dellaitaliana a Pechino”, ha commentato l’ambasciatore Luca Ferrari, rimarcando l’apprezzamento per “le sue intuizioni e i suoi sforzi per incanalare la voce delle aziende europee alle autorità cinesi”., marchigiano d’origine, era stato vice presidente nella Camera di commercio italiana in(2018-2020) e dal 2021 aveva assunto il ruolo di vice presidente della Camera di commercio europea in ...

