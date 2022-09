Una preside candidata della Lega ha portato alcuni studenti a un comizio di Salvini (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - "Il mio è stato semplicemente un invito raccolto da una ventina di allievi su 500, il compito degli insegnanti è quello di far conoscere anche il panorama politico, ma fa notizia perché sono candidata con la Lega e Salvini, se fossi successo che un preside invitava i suoi alunni ad assistere a un comizio di Letta, nessuno avrebbe affrontato la questione...". È sulla difensiva, ma decisa a far valere le proprie ragioni la preside dell'istituto Nautico di Catania, Brigida Morsellino, che, candidata alla Camera con la Lega, è balzata sui titoli di cronaca per avere portato con sé, venerdì al comizio di Matteo Salvini, un gruppo di studenti. "La presenza dei ragazzi - spiega ad AGI ... Leggi su agi (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - "Il mio è stato semplicemente un invito raccolto da una ventina di allievi su 500, il compito degli insegnanti è quello di far conoscere anche il panorama politico, ma fa notizia perché sonocon la, se fossi successo che uninvitava i suoi alunni ad assistere a undi Letta, nessuno avrebbe affrontato la questione...". È sulla difensiva, ma decisa a far valere le proprie ragioni ladell'istituto Nautico di Catania, Brigida Morsellino, che,alla Camera con la, è balzata sui titoli di cronaca per averecon sé, venerdì aldi Matteo, un gruppo di. "La presenza dei ragazzi - spiega ad AGI ...

