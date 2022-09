Napoli, CalcioMercato.com: “Futuro in bilico per Zerbin” (Di lunedì 19 settembre 2022) Napoli Zerbin- Il Napoli ha battuto per 2-1 il Milan, nella trasferta di ieri sera, in casa dei Rossoneri. Dopo la grande partita del Napoli, che ha battuto il Milan per 2-1, ha trovato anche la vetta insieme all’Atalanta. Uno dei subentrati nella gara di ieri, Zerbin, sta trovando sempre più spazio negli Azzurri che però vorrebbero cederlo in prestito. Infatti, in estate erano arrivate due proposte di prestito da Sampdoria e Cremonese, ma il tecnico toscano ha deciso di trattenerlo ed ora si gode la sua crescita. In questo inizio di stagione, oltre alle due presenze in Champions League, Zerbin ha anche esordito in Serie A. Anche Giuntoli, d.s dei partnopei, è stato molto chiaro con l’entourage del giocatore. L’esterno è destinato, sempre come ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 19 settembre 2022)- Ilha battuto per 2-1 il Milan, nella trasferta di ieri sera, in casa dei Rossoneri. Dopo la grande partita del, che ha battuto il Milan per 2-1, ha trovato anche la vetta insieme all’Atalanta. Uno dei subentrati nella gara di ieri,, sta trovando sempre più spazio negli Azzurri che però vorrebbero cederlo in prestito. Infatti, in estate erano arrivate due proposte di prestito da Sampdoria e Cremonese, ma il tecnico toscano ha deciso di trattenerlo ed ora si gode la sua crescita. In questo inizio di stagione, oltre alle due presenze in Champions League,ha anche esordito in Serie A. Anche Giuntoli, d.s dei partnopei, è stato molto chiaro con l’entourage del giocatore. L’esterno è destinato, sempre come ...

