Milan, Hernandez rientra dalla nazionale: problema all'adduttore (Di lunedì 19 settembre 2022) Guai per il Milan di Pioli? Theo Hernandez rientra in anticipo dalla convocazione con la nazionale francese: le ultime sull'esterno Secondo quanto raccolto da MilanNews24 Theo Hernandez rientra dalla nazionale per un problema all'adduttore. L'entità dell'infortunio dell'esterno del Milan sarà valutato nelle prossime ore con esami specifici. L'articolo proviene da Calcio News 24.

