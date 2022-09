“In caso di ragade anale è consigliato il parto cesareo?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 19 settembre 2022) Buongiorno, ho 37 anni e sono alla mia quarta gravidanza. Nel 2016 ho iniziato a soffrire di una dolorosa, che poi ha cronicizzato probabilmente per cure non adeguate. Nel 2018 horito naturalmente e lasi è ingrandita, tant’è che hanno dovuto asportarla. All’epoca dissero che in futuro sarebbe potuta tornare. È stato traumatico anche per la delicata situazione del poste in anche dopo l’asportazione la guarigione dellaè stata lenta, ci sono voluti mesi. L’allattamento limitava l’assunzione di farmaci antidolorifici. I dolori persistevano per 6/8 ore dopo ogni defecazione e io avevo serie difficoltà ad occuparmi della neonata e della famiglia. Da allora prendo integratori contro la stitichezza e da quando sono rimasta incinta ho dovuto ...