Il bullismo torna a colpire | ne è vittima un adolescente su cinque - L' aspetto fisico il bersaglio preferito dai bulli

crotoneok : ? Crotone: Educando Peter Pan torna a scuola con la lotta al Bullismo e Violenza di Genere -

Agenzia ANSA

E' quanto emerge dall'Osservatorio 'e Cyberbullismo', con campagne di comunicazione e interventi nelle ...E' quanto emerge dall'Osservatorio 'e Cyberbullismo', con campagne di comunicazione e interventi nelle ... Il bullismo torna a colpire: ne è vittima 1 adolescente su 5. Per contrastarlo parte RispettAMI - Economia Il ritorno a scuola non vuol dire solo riabbracciare prof e compagni di classe. Per molti studenti, significa anche tornare a fare i conti con il bullismo. Solo considerando gli ultimi mesi dello scor ...Nella parte finale dello scorso anno scolastico, ben il 20% di preadolescenti e adolescenti è stato vittima di qualche forma di vessazione, in quasi la metà dei casi addirittura sistematica. L’aspetto ...