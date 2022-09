“È in ospedale”. Paura per l’attrice, via in ambulanza dopo un incidente sul set (Di lunedì 19 settembre 2022) Paura per l’attrice portata in ospedale dopo un incidente sul set. A diffondere la notizia è stata la produzione impegnata, in questo momento, in Crozia. A quanto si apprende tutto si sarebbe verificato in pochi secondi: stava girando una scena del suo nuovo film ‘Lee’ (ispirato alla storia di Lee Miller ed in uscita nel 2023) quando ha perso l’appoggio ed è caduta a terra. “Kate è scivolata ed è stata portata in ospedale come misura precauzionale richiesta dalla produzione. Sta bene e girerà, come previsto, questa settimana”, secondo la dichiarazione rilasciata a Deadline. Lei è Kate Winslet, attrice premio Oscar ed esplosa con l’interpretazione di Rose in Titanic, capolavoro con Leonardo DiCaprio del 1997 e vincitore di 11 statuette. Come detto le sue condizioni non destano ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 settembre 2022)perportata inunsul set. A diffondere la notizia è stata la produzione impegnata, in questo momento, in Crozia. A quanto si apprende tutto si sarebbe verificato in pochi secondi: stava girando una scena del suo nuovo film ‘Lee’ (ispirato alla storia di Lee Miller ed in uscita nel 2023) quando ha perso l’appoggio ed è caduta a terra. “Kate è scivolata ed è stata portata income misura precauzionale richiesta dalla produzione. Sta bene e girerà, come previsto, questa settimana”, secondo la dichiarazione rilasciata a Deadline. Lei è Kate Winslet, attrice premio Oscar ed esplosa con l’interpretazione di Rose in Titanic, capolavoro con Leonardo DiCaprio del 1997 e vincitore di 11 statuette. Come detto le sue condizioni non destano ...

franchespo : @snaroasruss Non si augura la morte, soltanto diversi giorni di ospedale da cui recuperare al 100% tranne che per l… - PugliaStream : Paura durante lo spettacolo dei fuochi di San Giuseppe: scheggia impazzita sulla folla. Una donna in ospedale - AzzurraGrazian3 : @JolandaBivona @LegaSalvini Mai più Lega, mai più: dopo anni di studi in Italia/Estero, a spese della famiglia, mio… - casertafocus : PAURA TRA SANTA MARIA CAPUA VETERE E SAN PRISCO – Moto si schianta contro Audi sulla Variante, centauro grave in os… - alessandrop543 : @italianavera333 Quando si riporta questa notizia bisogna indicare l'Ospedale!Se non viene fatto sorge il dubbio ch… -