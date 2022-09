Dubbi sul processore del Samsung Galaxy S23 | in particolare per l’Europa

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 settembre 2022) IlS23 potrebbe non avere lo stessoper tutti i mercati. Per quanto, da un po’ di tempo, si parli di una soluzione hardware unica, le ultime indiscrezione andrebbero esattamente nella direzione opposta, come sottolinea anche la fonte autorevole SamMobile. All’uscita della nuova seria mancano non meno di 4 mesi ma è anche giusto iniziare ad analizzare le notizie ora in circolazione. Ilo è sull’utilizzo del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 o dell’Exynos 2200. Proprio le prossime ammiraglie sarebbero in gran parte associate alla prima soluzione ma non in maniera assoluta come ipotizzato in un primo momento. Per quanto l’hardware Qualcomm sarà utilizzato in forma predominante, non mancherà anche l’alternativa Exynos ma in un numero ristretto di mercati. Inutile negare che una simile ...