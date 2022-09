Alessandro e Sophie sposi: il commento di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme (Di lunedì 19 settembre 2022) Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono stati due protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. In occasione dell’inizio delle nuove puntate, durante un’intervista per Casa Chi, hanno ricordato le emozioni provate durante il loro percorso. Inoltre, non hanno potuto fare a meno di commentare la proposta di matrimonio fatta da Alessandro Basciano a Sophie Codegoni. Federica Calemme ricorda l’esperienza al GF Vip: “Te la vivi serenamente” Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, hanno fatto battere il cuore di milioni di spettatori. La loro relazione, nata tra le mura della Casa più spiata d’Italia, inaspettatamente, è ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 settembre 2022)sono stati due protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. In occasione dell’inizio delle nuove puntate, durante un’intervista per Casa Chi, hanno ricordato le emozioni provate durante il loro percorso. Inoltre, non hanno potuto fare a meno di commentare la proposta di matrimonio fatta daBasciano aCodegoni.ricorda l’esperienza al GF Vip: “Te la vivi serenamente”, durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, hanno fatto battere il cuore di milioni di spettatori. La loro relazione, nata tra le mura della Casa più spiata d’Italia, inaspettatamente, è ...

IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi racconta di quando Federica Calemme l’ha lasciato senza parole: “Non me lo sarei mai… - devisparire110 : @sofiapala41 Al fatto che molta gente che qui é stata classificata come amica di Alessandro e Sophie non va mischia… - Minnie00004 : RT @KeterinJ: #Repost @iam_alebasciano Buona serata Alessandro e Sophie ???????? @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni @KeterinJ #basciagoni https://… - Basciagoni21 : RT @KeterinJ: #Repost @iam_alebasciano Buona serata Alessandro e Sophie ???????? @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni @KeterinJ #basciagoni https://… - KeterinJ : #Repost @iam_alebasciano Buona serata Alessandro e Sophie ???????? @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni @KeterinJ #basciagoni -