Tottenham | Son | «Non potevo crederci | molto orgoglioso»

(Di domenica 18 settembre 2022) Le parole di Son, dopo che si è sbloccato dopo una tripletta al Leicester con il«Non» Heung Min Son ha parlato dopo la tripletta contro il Leicester che ha permesso all’attaccante coreano deldi sbloccarsi in Premier League. La gara è finita 6-2, risultato che porta la squadra di Conte in testa alla Premier assieme al Manchester City. Di seguito le sue parole. «Nonquando ho segnato. Tutte le delusioni e i sentimenti negativi che avevo sono scomparsi. I tre gol mi hanno reso davvero felice. Il calcio a volte è pazzesco, a volte la palla non vuole andare in porta. Ho imparato tanto in questo periodo difficile, questi sono tre grandi gol e ne sono davvero ...

... stavolta in Premier, ed è importante vincere anche se al contempo sappiamo che la classifica del Leicester non è veritiera, è un'ottima squadra", dice ancora Conte, che sull'insostituibilità di...Heung - min non è "insostituibile", ammette Antonio Conte, tecnico del, dopo un inizio di stagione difficile per l'attaccante coreano.è stato probabilmente il miglior giocatore sotto la guida di Conte nella scorsa stagione, contribuendo a portare gli Spurs ...