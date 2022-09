Perché alle donne piace il tipico bello e dannato? Il meccanismo dietro l’attrazione (Di domenica 18 settembre 2022) Le donne sono particolarmente affascinate dai cattivi ragazzi: un po’ bruschi e distaccati, proprio le caratteristiche che li rendono così attraenti. Perché succede? L’argomento è diventato un po’ uno stereotipo, tuttavia ogni stereotipo ha un fondo di verità in sé. Non si potrà fare di tutta l’erba un fascio, come recita il vecchio detto, ma sono tante le donne particolarmente attratte da questo tipo di uomini. Secondo i dati riportati dal britannico ‘The Sun’, solo in Inghilterra il 49% delle donne intervistate è affascinata dai cattivi ragazzi. Una bella fetta di popolazione femminile, quasi metà. A spiegare il Perché di questa particolare attrazione ci ha pensato la sessuologa Ness Cooper. Le donne intervistate hanno dichiarato che, ad essere attraente in questo ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 settembre 2022) Lesono particolarmente affascinate dai cattivi ragazzi: un po’ bruschi e distaccati, proprio le caratteristiche che li rendono così attraenti.succede? L’argomento è diventato un po’ uno stereotipo, tuttavia ogni stereotipo ha un fondo di verità in sé. Non si potrà fare di tutta l’erba un fascio, come recita il vecchio detto, ma sono tante leparticolarmente attratte da questo tipo di uomini. Secondo i dati riportati dal britannico ‘The Sun’, solo in Inghilterra il 49% delleintervistate è affascinata dai cattivi ragazzi. Una bella fetta di popolazione femminile, quasi metà. A spiegare ildi questa particolare attrazione ci ha pensato la sessuologa Ness Cooper. Leintervistate hanno dichiarato che, ad essere attraente in questo ...

romeoagresti : #Allegri: “Alle volte sembra che le cose le veda solo io e allora mi preoccupo per me, perché magari forse le vedo… - gparagone : Perché lo Stato non è in grado di dare una risposta alle #bollettefuoricontrollo? Non posso davvero capire come no… - marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - FUCKUUP28 : domani in uni dalle 10 alle 20 e torno con il buio perché ormai alle 20 è buio autunno merda - Pistogolblasta2 : @Messia_80 Non sei in grado di comprendere un tweet, quello è grave. 2 squadre che in termini di punteggio hanno a… -