Ostia | segue una bimba nell’ascensore e si spoglia | identificato il pedofilo terrore delle mamme

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 settembre 2022) L’ha puntata, ‘presa di mira’, poi l’ha seguita fino a dentro l’androne del palazzo. E all’ascensore. L’ha guardata, e non certo con gli occhi di un padre, e si èto nudo. Davanti a lei, davanti a unadi appena 12 anni, che ha subito cercato aiuto ed è fuggita, cercando ‘riparo’ tra le sue quattro mura. Questo è quello che è successo anella tarda serata di mercoledì scorso, in un condominio di via Corrado del Greco. Il maniaco chelain ascensore La, che stava rientrando a casa, alla vista dell’uomo ha gridato con tutta la sua forza. E le sue urla, disperate, hanno attirato l’attenzione degli altri condomini e dei residenti, che sono scesi in strada per fermare il maniaco. Quello che poco prima aveva seguito la 12enne fino all’ascensore e si era ...