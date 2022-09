MILAN-NAPOLI NOTTE SCUDETTO A SAN SIRO (Di domenica 18 settembre 2022) Le luci a San SIRO si accendono per una NOTTE che profuma di SCUDETTO. Siamo solo alla settima giornata, ma MILAN-NAPOLI, in programma stasera alle 20.45, è già una sfida chiave perché mette di fronte le due squadre che al momento sono le più forti del campionato, al di là del fatto che alla vigilia di questo turno fossero in testa alla classifica insieme all’Atalanta. I momenti difficili di Inter e Juventus, uniti agli alti e bassi della Roma, danno proprio a Pioli e Spalletti le stellette di candidati principali al tricolore. MILAN-NAPOLI STAGIONE SENZA MACCHIE Otto partite stagionali, zero sconfitte. In campionato MILAN e NAPOLI hanno ottenuto quattro vittorie a testa, collezionando due pareggi, in Champions gli azzurri sono messi ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 18 settembre 2022) Le luci a Sansi accendono per unache profuma di. Siamo solo alla settima giornata, ma, in programma stasera alle 20.45, è già una sfida chiave perché mette di fronte le due squadre che al momento sono le più forti del campionato, al di là del fatto che alla vigilia di questo turno fossero in testa alla classifica insieme all’Atalanta. I momenti difficili di Inter e Juventus, uniti agli alti e bassi della Roma, danno proprio a Pioli e Spalletti le stellette di candidati principali al tricolore.STAGIONE SENZA MACCHIE Otto partite stagionali, zero sconfitte. In campionatohanno ottenuto quattro vittorie a testa, collezionando due pareggi, in Champions gli azzurri sono messi ...

