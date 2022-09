Milan-Napoli le probabili formazioni: scelti i sostituti di Leao e Osimhen (Di domenica 18 settembre 2022) Milan e Napoli si sfidano oggi senza Osimhen e Leao due protagonisti che saranno fuori rispettivamente per infortunio e squalifica. Spalletti e Pioli hanno trovato i sostituti e secondo Il Mattino saranno Saelemaekers nel Milan e Raspadori nel Napoli. Ovviamente non sarà semplice per i due allenatore riuscire a sostituire questi due calciatori che sono molto importanti per lo sviluppo del gioco, ma sia Pioli che Spalletti in conferenza stampa hanno caricato il gruppo dicendo che non è un solo giocatore a fare la differenza. Milan-Napoli: chi gioca Ecco le ultime novità di formazione date da Il Mattino. Nel Milan sciolto il dubbio del sostituto di Leao ci sarà sempre Maignan in porta, con Calabria, ... Leggi su napolipiu (Di domenica 18 settembre 2022)si sfidano oggi senzadue protagonisti che saranno fuori rispettivamente per infortunio e squalifica. Spalletti e Pioli hanno trovato ie secondo Il Mattino saranno Saelemaekers nele Raspadori nel. Ovviamente non sarà semplice per i due allenatore riuscire a sostituire questi due calciatori che sono molto importanti per lo sviluppo del gioco, ma sia Pioli che Spalletti in conferenza stampa hanno caricato il gruppo dicendo che non è un solo giocatore a fare la differenza.: chi gioca Ecco le ultime novità di formazione date da Il Mattino. Nelsciolto il dubbio del sostituto dici sarà sempre Maignan in porta, con Calabria, ...

AntoVitiello : ??? #Pioli: 'Mi aspetto un partita entusiasmante. È una sfida Scudetto. #Leão? Non conta chi manca col #Napoli, cont… - cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - AntoVitiello : A #SanSiro si veleggia verso un nuovo tutto esaurito per la sfida al vertice tra #Milan e #Napoli: sono già 67mila… - ParmaLiveTweet : L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Milan-Napoli: 'Belle d'Italia' - apetrazzuolo : CDS - Milan-Napoli, scelta la formazione titolare da Spalletti: Mario Rui favorito su Olivera -