L’Atalanta sbanca l’Olimpico e torna in vetta | Scalvini condanna la Roma | espulso Mourinho

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 18 settembre 2022)inalla classifica del campionato di Serie A e si conferma una seria candidata alla vittoria dello scudetto. La stagione per la squadra di Gasperini è sempre più sorprendente, l’allenatore è riuscito a tirare fuori il meglio ad una squadra rinnovata negli ultimi mesi e ciondizionata anche da qualche infortunio. Brutta sconfitta per la, davanti al pubblico amico. Tegola prima del match per, l’attaccante Dybala è stato costretto al forfait per un problema muscolare.si affida a Zaniolo, Pellegrini e Abraham,risponde con Ederson, Pasalic e Hojlund. Paura nel primo tempo: scontro di gioco di Demiral che va a impattare su Musso, il portiere costretto al cambio. Il clima è caldissimo e il pubblico contesta alcune ...