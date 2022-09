Incendio a Nettuno | bruciano materiali di risulta su via Vallepietra | le fiamme minacciano le case

(Di domenica 18 settembre 2022) Undi vaste dimensioni è divampato alle 17:30 ain via, nei pressi del Poligono militare e del bosco di Foglino. La Protezione Civile die i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere lecon il supporto di un elicottero. Leggi anche:in garage, donna cerca di spegnere lema resta intossicata A fuocodi: sono stati bruciati L’è divampato tra via Granieri e via colle Antinoro, e – secondo una prima ricostruzione – sarebbe partito dall’accensione didiper poi propagarsi al canneto adiacente. È intervenuto sul luogo anche un elicottero dell’Agenzia Regionale di Protezione ...

Fuga di gas in una villetta a Nettuno: 'incendio controllato' per evitare l'esplosione Un vasto incendio si è sviluppato in serata su via Acciarella a Nettuno. In fiamme verde e boscaglia alle spalle del Poligono militare e vicino al Bosco ...