Milano, sparatoria durante una festa: morto un ragazzo di 23 anni. Panico nella notte (Di sabato 17 settembre 2022) Dovrà rispondere all'accusa di aver ucciso a colpi di pistola un 23 enne, e di aver ferito a una gamba un 30enne. L'imputato è un 34enne, arrestato dai carabinieri, che la notte scorsa a Turbigo (... Leggi su leggo (Di sabato 17 settembre 2022) Dovrà rispondere all'accusa di aver ucciso a colpi di pistola un 23 enne, e di aver ferito a una gamba un 30enne. L'imputato è un 34enne, arrestato dai carabinieri, che lascorsa a Turbigo (...

milano_today : ?? Sparatoria in un bar del Milanese, muore ragazzo di 23 anni - infoitinterno : Milano, sparatoria durante una festa: morto un ragazzo di 23 anni - ilnida : RT @Open_gol: Una lite per futili motivi prima dell’omicidio - EZalambani : RT @Open_gol: Una lite per futili motivi prima dell’omicidio - DoctorDeathStar : RT @Open_gol: Una lite per futili motivi prima dell’omicidio -