Letta: “Noi Bella Ciao la cantiamo” – Video (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Noi #BellaCiao la cantiamo. Inno di libertà e democrazia”. Così su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta, che al tweet allega un Video dove la canzone della Resistenza è protagonista in diverse occasioni che vedono coinvolti i dem. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Noi #la. Inno di libertà e democrazia”. Così su Twitter il segretario del Pd Enrico, che al tweet allega undove la canzone della Resistenza è protagonista in diverse occasioni che vedono coinvolti i dem. L'articolo proviene da Italia Sera.

DaniloToninelli : Non oso immaginare la disperazione di Letta, Renzi e Calenda che avevano puntato tutto sul “se votate noi tornerà… - davidefaraone : Draghi ad una domanda diretta sulla disponibilità al secondo mandato ha detto di no. Cosa avrebbe dovuto dire? Melo… - Ettore_Rosato : Vorrei tranquillizzare #Letta: il #TerzoPolo non vuole prendere il posto del PD come lui dice. Noi non facciamo acc… - tony_d_senna : @EnricoLetta Il 26 canteremo noi Letta ciao, ciao, ciao - thelondonboys47 : RT @scenarpolitici: La vera sorpresa per i vari partiti di #Casta arriverà dal #NordItalia non solo dal Sud. Per #letta #meloni #renzi ci v… -