L’addio di Federer al tennis, Djokovic: “Difficile da accettare. Roger è l’eccellenza” (Di sabato 17 settembre 2022) Mancava solo lui, e questo aveva sollevato qualche perplessità sui social, ma finalmente anche Novak Djokovic ha reso omaggio a Roger Federer, in un lungo post su Instagram, all’indomani dell’annuncio del fuoriclasse elvetico di volersi ritirare, a 41 anni. (leggi qui) “Roger, è Difficile vivere questo giorno ed è complicato esprimere a parole tutto ciò che abbiamo condiviso nel tennis – scrive il serbo -. Oltre un decennio di momenti incredibili e battaglie a cui ripensare. La tua carriera ha fatto capire che significa raggiungere l’eccellenza e guidare con integrità e compostezza. E’ stato un onore conoscerti, dentro e fuori dal campo”. Il serbo, dopo aver augurato il meglio al collega e alla sua famiglia per il futuro, chiude sottolineando di non vedere “l’ora di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 17 settembre 2022) Mancava solo lui, e questo aveva sollevato qualche perplessità sui social, ma finalmente anche Novakha reso omaggio a, in un lungo post su Instagram, all’indomani dell’annuncio del fuoriclasse elvetico di volersi ritirare, a 41 anni. (leggi qui) “, èvivere questo giorno ed è complicato esprimere a parole tutto ciò che abbiamo condiviso nel– scrive il serbo -. Oltre un decennio di momenti incredibili e battaglie a cui ripensare. La tua carriera ha fatto capire che significa raggiungeree guidare con integrità e compostezza. E’ stato un onore conoscerti, dentro e fuori dal campo”. Il serbo, dopo aver augurato il meglio al collega e alla sua famiglia per il futuro, chiude sottolineando di non vedere “l’ora di ...

