Juve, Allegri resta. Ma la società si tutela e pensa a un successore: Ranieri, Montero e… tutti i nomi | Primapagina (Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-16 23:45:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Non si respira una bella aria in casa Juve. Il ko casalingo con il Benfica ha messo spalle al muro Allegri. Contestato dalla tifoseria e a corto di risultati, l’allenatore deve riprendere subito il timone della sua squadra e macinare una serie di risultati positivi, già a partire dalla trasferta di Monza. Dopo la gara dell’U-Power Stadium ci sarà infatti la sosta, momento utile per ricaricare le pile, recuperare giocatori acciaccati, ma anche per riflettere sullo stato delle cose alla Continassa. SITUAZIONE – Un risultato negativo con il Monza potrebbe infatti spingere Agnelli e la società a fare ulteriori valutazioni sulla posizione di Allegri. La sua panchina è solida, come ribadito dallo stesso tecnico nel post partita della Champions. ... Leggi su justcalcio (Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-16 23:45:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Non si respira una bella aria in casa. Il ko casalingo con il Benfica ha messo spalle al muro. Contestato dalla tifoseria e a corto di risultati, l’allenatore deve riprendere subito il timone della sua squadra e macinare una serie di risultati positivi, già a partire dalla trasferta di Monza. Dopo la gara dell’U-Power Stadium ci sarà infatti la sosta, momento utile per ricaricare le pile, recuperare giocatori acciaccati, ma anche per riflettere sullo stato delle cose alla Continassa. SITUAZIONE – Un risultato negativo con il Monza potrebbe infatti spingere Agnelli e laa fare ulteriori valutazioni sulla posizione di. La sua panchina è solida, come ribadito dallo stesso tecnico nel post partita della Champions. ...

Gazzetta_it : Juve senza identità né gioco: ecco perché #Allegri va esonerato - Paolo_Bargiggia : La @juventusfc non esonera /per ora/Allegri perché non ha dirigenti, ma solo cartonati in giacca e cravatta: Alleg… - FBiasin : #Galeone alla gazza: “La #Juve è una squadra mediocre, anche al completo con Di Maria, Pogba, Chiesa e gli altri,… - DaniOrgoglioGob : RT @FabDellaValle: C’è chi sostiene che #Allegri non abbia inciso sul mercato. #Pogba, #DiMaria, #Paredes, #Bremer, #Kostic e #Milik sono s… - evivanco7 : RT @EmanueleBottoni: @RealPiccinini A - crollo fisico , causa ? Allenamenti. Chi li dirige ? B - crollò mentale , causa ? Mancanza di coach… -