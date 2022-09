Gasp alla vigilia di Roma-Atalanta | “Un test formidabile | possiamo metterli in difficoltà”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 17 settembre 2022) Bergamo. La sfida con la? “Unper capire le nostre ambizioni e la nostra crescita:mettere inquesta squadra”. Così parla Gian Pieroerinidi, aggiungendo poi un gesto eloquente per spiegare che le due partite dello scorso anno, sconfitta a1-0 e in casa 1-4 gli sono ancora rimaste sul gozzo. È uno scontro diretto… “Quest’anno non ci siamo mai posti obiettivi, è un grandissimo traguardo essere ina ma siamo appena all’inizio, è un campionato da decifrare, le big si sono rinforzate notevolmente, la mia sensazione è che anche le neopromossa si sono avvicinate molto. Noi siamo lì con grande umiltà, domani è ...