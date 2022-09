Ultime Notizie – Serena Williams a Federer: “Benvenuto in club pensionati” (Di venerdì 16 settembre 2022) “Benvenuto nel club dei pensionati”. Così con ironia Serena Williams con un post su Instagram ha reso omaggio a Roger Federer, che ieri ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni. La campionessa statunitense, che ha concluso la sua carriera un paio di settimane fa, scrive: “Volevo trovare il modo perfetto per dirlo dato che tu sei stato così elegante nel farlo, così come la tua carriera. Ti ho sempre rispettato e ammirato. I nostri percorsi sono sempre stati così simili, così uguali. Hai ispirato innumerevoli milioni di persone – me compresa – e non lo dimenticheremo mai. Ti applaudo e attendo con impazienza tutto ciò che farai in futuro. Benvenuto nel club dei pensionati. E grazie per essere tu @rogerFederer”. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) “neldei”. Così con ironiacon un post su Instagram ha reso omaggio a Roger, che ieri ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni. La campionessa statunitense, che ha concluso la sua carriera un paio di settimane fa, scrive: “Volevo trovare il modo perfetto per dirlo dato che tu sei stato così elegante nel farlo, così come la tua carriera. Ti ho sempre rispettato e ammirato. I nostri percorsi sono sempre stati così simili, così uguali. Hai ispirato innumerevoli milioni di persone – me compresa – e non lo dimenticheremo mai. Ti applaudo e attendo con impazienza tutto ciò che farai in futuro.neldei. E grazie per essere tu @roger”. ...

