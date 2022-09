Resti di due bambini in valigie acquistate da un deposito | arrestata una donna

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 16 settembre 2022) Unadi 42 anni è statanella Corea del Sud con l’accusa dell’omicidio dei suoi due figli di 5 e 10 anni. Ideifurono trovati in alcuneabbandonate in unmerci ad Auckland, in Nuova Zelanda, e poiall’asta nell’estate 2022. Gli acquirenti, pensando di trovare qualche buon affare, hanno comprato in blocco il contenuto del box, facendo poi la macabra scoperta. La polizia, dopo varie indagini, era riuscita a risalire all’identità dei genitori delle piccole vittime, ma entrambi risultavano scomparsi da anni. Secondo gli inquirenti locali, infatti, la morte dei duerisalirebbe ad almeno quattro anni fa, ma nessuno aveva mai denunciato la loro scomparsa. ...