Meteo, bomba di Giuliacci: "Arrivano fenomeni estremi", chi rischia di più (Di venerdì 16 settembre 2022) L'autunno potrebbe manifestarsi con delle conseguenze inaspettate in tutta Italia. Il motivo? Le fasi Meteo troppo calde dei mesi scorsi. Con i mari bollenti, infatti, c'è il rischio che, non appena ci sarà una perturbazione, ci siano fenomeni estremi. Lo ha spiegato Mario Giuliacci: "Il caldo passato intenso, oltre ad aver provocato disagio fisico per le persone, condiziona tuttora tremendamente pure la temperatura dei mari, con valori che si sono portati facilmente intorno ai 28-30 gradi su buona parte dei bacini: stiamo parlando di un'anomalia di circa 4/5°C oltre le medie di riferimento e solo in parte calmierata dal freddo in arrivo". La conseguenza di tutto questo - spiega sempre il Meteorologo - è "una maggiore energia termica potenziale". Quella che praticamente sta alla base dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) L'autunno potrebbe manifestarsi con delle conseguenze inaspettate in tutta Italia. Il motivo? Le fasitroppo calde dei mesi scorsi. Con i mari bollenti, infatti, c'è il rischio che, non appena ci sarà una perturbazione, ci siano. Lo ha spiegato Mario: "Il caldo passato intenso, oltre ad aver provocato disagio fisico per le persone, condiziona tuttora tremendamente pure la temperatura dei mari, con valori che si sono portati facilmente intorno ai 28-30 gradi su buona parte dei bacini: stiamo parlando di un'anomalia di circa 4/5°C oltre le medie di riferimento e solo in parte calmierata dal freddo in arrivo". La conseguenza di tutto questo - spiega sempre ilrologo - è "una maggiore energia termica potenziale". Quella che praticamente sta alla base dei ...

FrancescaAbati : RT @Agenzia_Italia: A #Cantiano un fiume d'acqua ha invaso le strade, trascinando via alcune auto e allagando i piani terra delle abitazion… - Carlanun : RT @Debora72174569: Alluvione a Cantiano: blackout e terrore in provincia di Pesaro - Debora72174569 : Alluvione a Cantiano: blackout e terrore in provincia di Pesaro - Bassi10Bassi : RT @gazzettanapoli: Parcheggi allagati nel Nuovo Palazzo di Giustizia a causa del violento nubigrafo che si è abbatuto venerdì mattina su N… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: A #Cantiano un fiume d'acqua ha invaso le strade, trascinando via alcune auto e allagando i piani terra delle abitazion… -