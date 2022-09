Matteo Renzi scommette che | senza un chiaro vincitore | Mario Draghi accetterebbe un bis

(Di venerdì 16 settembre 2022) «Ove si creassero le condizioni e Mattarella glielo proponesse, sono certo che»., alla guida del Terzo polo con Carlo Calenda, non dubita che, nel caso dalle urne non uscisse un, sarebbe possibile un governobis. Lo dice in un’intervista alla Stampa, escludendo qualsiasi sponda al centrodestra, perché «se ci sarà un governo Meloni noi saremo all’opposizione». Ora, dice, il Terzo polo punta al 10%. «Se facciamo più del 10% saremo decisivi in Parlamento per la nascita di un governo serio e istituzionale», spiega. «Se facciamo meno del 10% al governo ci va la Meloni e noi faremo un’opposizione civile ma rigorosa. E dedicheremo il resto del tempo a creare una casa comune ...

ELEZIONI:, 'SONO CERTO CHE DRAGHI ACCETTEREBBE UN BIS' Lo dice il leader di Italia vivain una intervista a La Stampa, parlando di una eventuale permanenza dell'attuale presidente del consiglio a palazzo Chigi in caso di un risultato non netto alle elezioni: Poi sulle ...Con Calenda siamo come "due piccioncini, quando c'è l'amore c'è tutto...". Lo ha dettoa L'aria che tira, su La7. "Questa roba che esce a 10 giorni dal voto lascia qualche perplessità. Io ho scritto nel miei libri 5 anni fa che i russi sono intervenuti pesantemente sul ...Il leader di Italia Viva attacca il segretario del Pd: "Ha tanto rancore personale. Rompendo l'alleanza pensava di farci un danno e invece ci ha fatto un favore" ...Intervista al candidato del Terzo Polo: «Non puntiamo all'ingovernabilità. All'amico Letta dico che gli indecisi di centrodestra voteranno per noi, non per il Pd» ...