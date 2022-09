Le città flegree incontrano i candidati alla Camera

(Di venerdì 16 settembre 2022) Oggi 16 settembre alle ore 19.30, presso l’Alma Beach di Pozzuoli, ci sarà un incontro tra gli amministratori locali e idelladei Deputati per le prossime politiche del 25 settembre. INTERVERRANNO: Luigi Manzoni – Sindaco di Pozzuoli Antonio Sabino – Sindaco di Quarto Josi Della Ragione – Sindaco di Bacoli Giuseppe Pugliese Il Blog di Giò.

