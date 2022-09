(Di venerdì 16 settembre 2022) Nervi tesi in casantus. La brutta sconfitta in casa contro il Benfica ha compromesso il girone di Champions League, mentre in campionato...

cmdotcom : #Juve in crisi, di chi è la colpa? VOTA #Allegri #Agnelli #Juventus - TUTTOJUVE_COM : Libero - Crisi Juve, le colpe di Andrea Agnelli - SalvoPatty : @Omar59417381 Purtroppo è così, ma la crisi che sta attraversando la juve da un periodo a questa parte non dipende… - ZonaBianconeri : RT @misorecordsuk: Allegri è rimasto solo: cosa c'è dietro la crisi Juventus #Juve #Juventus - misorecordsuk : Allegri è rimasto solo: cosa c'è dietro la crisi Juventus #Juve #Juventus -

Sì perché la sconfitta col Benfica ha definitivamente e ufficialmente aperto labianconera, ...partita con il Monza in questo senso ha un potenzialmente peso enorme sul futuro dellae di ...Commenta per primo La panchina di Allegri non è a rischio, ma la Juventus è preoccupata anche per la condizione atletica della squadra. Il tecnico toscano è blindato da un contratto lungo (2025) e ...La questione Allegri è fondamentale per il futuro della Juventus, ma la cifra per l'esonero blocca la società. E che attacco ai ...L'edizione odierna di "Libero" si sofferma ad affrontare la crisi di risultati che sta vivendo la Juventus, addossando gran parte delle responsabilità al presidente ...