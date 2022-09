Draghi non è disponibile per un secondo mandato a Palazzo Chigi (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - Mario Draghi non è disponibile per un secondo mamdato a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio ha risposto con un secco 'No' alle domande dei giornalisti che chiedevano se fosse disponibile a tornare alla guida di un governo. In quelal che è stata annunciata come la sua ultima conferenza stampa da premier, Draghi ha parlato anche di politica estera e in particolare delle sanzioni alla Russia. "Il governo su questo non condivide" la posizione del leader della Lega, Matteo Salvini, da detto, rispondendo a una domanda sull'efficacia delle misure nei confronti della Russia. "Le sanzioni funzionano, la propaganda russa ha cercato di dimostrare il contrario ma non è vero, altrimenti non si spiegherebbero i comportamenti recenti di Putin. Bisogna continuare su ... Leggi su agi (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - Marionon èper unmamdato a. Il presidente del Consiglio ha risposto con un secco 'No' alle domande dei giornalisti che chiedevano se fossea tornare alla guida di un governo. In quelal che è stata annunciata come la sua ultima conferenza stampa da premier,ha parlato anche di politica estera e in particolare delle sanzioni alla Russia. "Il governo su questo non condivide" la posizione del leader della Lega, Matteo Salvini, da detto, rispondendo a una domanda sull'efficacia delle misure nei confronti della Russia. "Le sanzioni funzionano, la propaganda russa ha cercato di dimostrare il contrario ma non è vero, altrimenti non si spiegherebbero i comportamenti recenti di Putin. Bisogna continuare su ...

